El Kabir Antrenmana Katılmadı

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Akhisarspor, Mechelen Forması Giyen Edin Cocalic'i Transfer Etti

Bursaspor ile 1-1 Berabere Kalan Fenerbahçe İkinci Yarıda Sadece 79 İsabetli Pas Yaptı