Elazığ Belediyespor: 1-0

75. dakikada Turgutluspor mutlak bir golden oldu. Özcan'ın gerilerden derinleme ara pasıyla kaleci Ogün'le karşı karşıya kalan Abdülkadir, yerden vurdu, Ogün topu ayaklarıyla önledi.

68. dakikada Turgutluspor 10 kişi kaldı. Hakem Murat Türkoğlu, Necmi'yi rakibine küfür ettiği gerekçesiyle kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

53. dakikada Kadir Yazıcı'nın sol kanattan ortasında Abdülkadir topu kontrol ederek vurdu, topu kaleci Ogün önledi.

11. dakikada Hayrullah'ın sağdan ortasında Ergun kafayı vurdu, kaleci Ogün topa iki hamlede sahip oldu.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta zirve takipçisi Turgutluspor, üst üste üçüncü galibiyetini evinde Elazığ Belediyespor 'dan 10 kişiyle aldı, lider Kocaelispor 'u takibini sürdürdü: 1-0. 7 Eylül Stadı'ndaki maçta ev sahibinin galibiyet golünü 45+1. dakikada Ergun kaydetti. Turgutlu'da Necmi 68. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu skorla Turgutlu puanını 41'e çıkardı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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