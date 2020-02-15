Elazığ Belediyespor: 1-0 - Son Dakika
Son Dakika Spor Elazığ Belediyespor: 1-0 - Son Dakika Spor

Elazığ Belediyespor: 1-0

6 saat önce

STAT: 7 EylülHAKEMLER: Murat Türkoğlu (xx), Hakan Eygü (xx), Soner Akgün (xx)TURGUTLUSPOR: Fatih (xxx) - Hayrullah (xx), Samet (xxx), Abdülkadir (xxx), Onur (xx) (Dk. 73 Özcan xx), Mehmet (xxx), Doğan (xxx), Kadir Yazıcı (xx), Necmi (x), Kadir Torbacı (xxx) (Dk. 89 Cuma), Ergun (xxx) (Dk.

Elazığ Belediyespor: 1-0, System.String[]

STAT: 7 Eylül

HAKEMLER: Murat Türkoğlu (xx), Hakan Eygü (xx), Soner Akgün (xx)

TURGUTLUSPOR: Fatih (xxx) - Hayrullah (xx), Samet (xxx), Abdülkadir (xxx), Onur (xx) (Dk. 73 Özcan xx), Mehmet (xxx), Doğan (xxx), Kadir Yazıcı (xx), Necmi (x), Kadir Torbacı (xxx) (Dk. 89 Cuma), Ergun (xxx) (Dk. 71 Oğuzhan xx)

ELAZIĞ BELEDİYESPOR: Ogün (x) - Ferhat (xx), Can (x), Burak Keskin (xx), Arif (x), Hayrettin (xx), Gökhan (x), Tuncay (xx) (Dk. 89 Mazlum), Furkan (x) (Dk. 74 Cenk xx), Semih (xx), Burak Kavlak (x)

GOL: Dk. 45+1 Ergun (Turgutluspor)

SARI KARTLAR: Arif, Ferhat, Burak Kavlak, Burak Keskin (Elazığ Bld), Doğan (Turgutluspor)

KIRMIZI KART: Dk. 68 Necmi (Turgutluspor)

TFF 3. Lig 2. Grup'ta zirve takipçisi Turgutluspor, üst üste üçüncü galibiyetini evinde Elazığ Belediyespor'dan 10 kişiyle aldı, lider Kocaelispor'u takibini sürdürdü: 1-0. 7 Eylül Stadı'ndaki maçta ev sahibinin galibiyet golünü 45+1. dakikada Ergun kaydetti. Turgutlu'da Necmi 68. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu skorla Turgutlu puanını 41'e çıkardı.

11. dakikada Hayrullah'ın sağdan ortasında Ergun kafayı vurdu, kaleci Ogün topa iki hamlede sahip oldu.

14. dakikada Samet'in köşe vuruşundan ceza alanına ortasında Hayrullah'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yan direği sıyırdı.

45+1. dakikada ev sahibi öne geçti. Samet'in sol kanattan ceza alanına ortasında top kaleci Ogün'den sekti, dönen topu Ergun ağlara gönderdi: 1-0.

53. dakikada Kadir Yazıcı'nın sol kanattan ortasında Abdülkadir topu kontrol ederek vurdu, topu kaleci Ogün önledi.

68. dakikada Turgutluspor 10 kişi kaldı. Hakem Murat Türkoğlu, Necmi'yi rakibine küfür ettiği gerekçesiyle kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

75. dakikada Turgutluspor mutlak bir golden oldu. Özcan'ın gerilerden derinleme ara pasıyla kaleci Ogün'le karşı karşıya kalan Abdülkadir, yerden vurdu, Ogün topu ayaklarıyla önledi.

Karşılaşma Turgutluspor'un 1-0 galibiyetiyle sona erdi.


Turgutluspor, Türkoğlu, Elazığ, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 03:41 Kaynak: DHA
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