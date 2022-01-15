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ELAZIĞ'DA 15 TEMMUZ DERNEĞİ ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİYLE BULUŞTU - Son Dakika

ELAZIĞ'DA 15 TEMMUZ DERNEĞİ ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİYLE BULUŞTU

15.01.2022 18:31

ELAZIĞ'da, 15 Temmuz Derneği üyeleri şehit ve gazi aileleriyle biraraya geldi.

ELAZIĞ'da, 15 Temmuz Derneği üyeleri şehit ve gazi aileleriyle biraraya geldi.

15 Temmuz Derneği, Elazığ'da şehit ve gazi aileleriyle biraraya gelerek, hatim proğramı düzenlendi. Programa Elazığ Valisi Ömer Toraman, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 15 Temmuz Derneği Başkanı ve Türk Kızılayı Genel Başkan Vekili İsmail Hakkı Turunç ile şehit ve gazi aiileleri katıldı. Yapılan konuşmaların ardından müftü Selami Aydın tarafından tüm şehitler için dua edildi. Daha sonra her ay 251 hatim programı kapsamında İzzetpaşa Camii'nde hatim okundu.

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, "Yalnız 15 Temmuz değil, değerlerimiz adına hayatını seve seve ortaya koyan şehitlerimizin emanetleri ve gazilerimize bir araya geldik. Ne mutluki vatanı, milletini ve bu toplumun değerleri adına hayatını seve seve ortaya koyanlara. En sevdiği vücudunun bir parçasını kaybettiği halde hiç pişmanlık duymayan, "bir kolumu kaybettim öbür kolumu da bu vatan için, millet için, değerlerimiz için seve seve veririm" diyen gazilerimizle karşılaştım. Aynı şekilde evladının birini kaybetmiş, "Geride 3 evladım var o da vatan için, millet için, bu toplumun kültürü, değerlerimiz için seve seve 3 evladımı da şehit veririm" diyen annelerle, babalarla karşılaştım. Onlarla bir araya geldim ve gurur duydum. Bu milletin gönlünde bu vatan sevgisi, millet bayrak sevgisi, kültürümüze ait olan o bağlılık olduğu müddetçe bu milleti hiç kimsenin tankı, topu, uçağı, silahları bu milleti yenemez de yıkamaz da" dedi.

Elazığ Valisi Ömer Toraman, "15 Temmuz şehitleri dahil olmak üzere hepsinin tek bir gayesi vardı. Bu topraklarda hür ve bağımsız yaşamamız içindi. Hamdolsun bugün dimdik ayakta hür ve bağımsız bir şekilde yaşamaya devam ediyoruz. Bu vesileyle bütün kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz, biz onların ölmediğine inanıyoruz. Sizler kahramanlarımızın mirasçısısınız, milletimize emanetisiniz, şehit aileleri olarak devletimize ve milletimize emanetsiniz. İnşallah bizler de gücümüz yettiğince sizlere layık olmaya, sizlerle birlikte olmaya gayret göstereceğiz" diye konuştu.

ELAZIĞ'DA 15 TEMMUZ DERNEĞİ ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİYLE BULUŞTU
ELAZIĞ'DA 15 TEMMUZ DERNEĞİ ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİYLE BULUŞTU
ELAZIĞ'DA 15 TEMMUZ DERNEĞİ ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİYLE BULUŞTU

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15 Temmuz, Elazığ, Şehit, Gazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ELAZIĞ'DA 15 TEMMUZ DERNEĞİ ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİYLE BULUŞTU - Son Dakika


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SON DAKİKA: ELAZIĞ'DA 15 TEMMUZ DERNEĞİ ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİYLE BULUŞTU - Son Dakika
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