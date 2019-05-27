Son Dakika Haberleri: Elazığ'da 2 ayrı trafik kazası: 5 yaralı

Elazığ'da 2 ayrı trafik kazası: 5 yaralı

54 dakika önce

Elazığ'da meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Elazığ'da 2 ayrı trafik kazası: 5 yaralı, System.String[]
Elazığ'da meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

İlk kaza, merkez Çaydaçıra Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbekan Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 FT 827 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla attı. Ters dönen araçta bulunan 2 kişi hafif yaralandı.

İkinci kaza ise Keban-Elazığ kara yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan 48 U 7308 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki duvara çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Yaralılar ambulanslarla Elazığ'daki farklı hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. - ELAZIĞ
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 03:05 Kaynak: İHA
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