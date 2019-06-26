Son Dakika Haberleri: Elazığ'da 6 kilo 650 gram esrar ele geçirildi
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Elazığ'da 6 kilo 650 gram esrar ele geçirildi

17 dakika önce

ELAZIĞ'da, jandarma tarafından durdurulan araçta 6 kilo 650 gram esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Elazığ'da 6 kilo 650 gram esrar ele geçirildi, System.String[]
ELAZIĞ'da, jandarma tarafından durdurulan araçta 6 kilo 650 gram esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, uyuşturucu imali ve ticaretini önlemeye yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Arıcak ilçesinden Elazığ'a uyuşturucu sevkiyatının yapılacağı bilgisine ulaşıldı. Ekipler,  Yazıkonak beldesi yakınlarında, şüpheli aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, 2 ayrı çantada 6 kilo 650 gram esrar ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki sorgusunun sürdüğü bildirildi.


- Elazığ
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 12:14 Kaynak: DHA
Jandarma, Elazığ, Güncel
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