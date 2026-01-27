Elazığ\'da Ahır Çöktü, Bir İnek Telef Oldu

Elazığ'da, üzerindeki karın ağırlığına dayanamayan ahırın bir kısmı çöktü. Çökme sonucu 1 büyükbaş hayvan telef oldu.

Olay, Elazığ merkeze bağlı Salkaya Köyü Yılangeçiren Mezrası'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mezrada bulunan ahır tavanının bir kısmı üzerindeki karın ağırlığına dayanamayarak çöktü. Çökme sonucu enkaz altında kalan 1 inek telef oldu. Üretici, durumu Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bildirdi. - ELAZIĞ