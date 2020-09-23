Elazığ'da Aile Gazetesi ile aile ve topluma destek - Son Dakika

Elazığ'da Aile Gazetesi ile aile ve topluma destek

Elazığ'da Kovancılar Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından, aile yapısını ayakta tutmak için 15 günde 4 sayfalık Aile Gazetesi çıkartılarak ücretsiz dağıtılıyor.

Elazığ'da Aile Gazetesi ile aile ve topluma destek, System.String[]

Elazığ'da Kovancılar Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından, aile yapısını ayakta tutmak için 15 günde 4 sayfalık Aile Gazetesi çıkartılarak ücretsiz dağıtılıyor.

Kovancılar Sosyal Hizmet Merkezi, aile yapısını ve toplumu ayakta tutmak için bakanlık bünyesinde bir ilki gerçekleştirerek Aile Gazetesini çıkardı. Merkez Müdürü Ümit Özpolat ile birlikte 7 kişilik bir ekip mesai saatleri dışında gönüllü olarak çalışarak örnek olacak ve çözüm odaklı yazılar kaleme alarak gazete hazırlıyor. 15 günde bir 500 adet basılan 4 sayfalık gazete, yine çalışanlar tarafından vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılıyor.

Gazetenin ilk sayısını 1 Ocak'ta çıkardıklarını belirten Merkez Müdürü Ümit Özpolat, "Tabi ilki zordu. İlk başlarda ayda bir çıkartıyorduk, daha sonra yaza bildiğimizi gördük. Bizim arkadaşlarımızın içerisinde cevher olduğunu gördük. Toplumun içerisinde örnek gösterebileceğimiz, milletimize ulaştırmamız gereken bir çok konu ile karşılaştık. Osmanlı Devleti'nin yıkılışının uzun sürmesinin en büyük sebeplerinden biri aile yapısının sağlam olmasıdır. O zaman bizim temel yapı taşımız aile ve toplum. Biz sokağı ve aileyi ele alırsak daha da ileri gideriz. Boş duracağımıza çorbada tuzumuz olsun dedik. O anlayışla aileyi ve toplumu ayakta tutacak, topluma güze örnek olacak, bir sorunu varsa çözüm odaklı yazılar kaleme aldık" dedi.

Yazmaya devam ettiklerini dile getiren Özpolat, "O gün bu gündür devam ediyoruz. Temel mantığımız buydu. Bu noktada yazıları yazıyoruz. Bu yazıları yazarken de hiçbir ücret söz konusu değil, gönüllülük var. Arkadaşlarımız gönüllü yazıyor. Biz gönüllü ilgileniyoruz ve gazetenin dağıtımını da arkadaşlarla birlikte dağıtıyoruz. Herkese dağıtıyor, hediye ediyoruz. Gazetemizin tek bir ücreti var oda okumaktır diyoruz. Vatandaşlarımız teveccühle karşıladı. Böyle bir şeye ihtiyaç olduğunu gördük. Şuanda devam ediyoruz. Niyetimiz şuan haftalık olarak çıkarmaktır. 15 günde bir 500 adet çıkartıyoruz. 7 kişilik bir ekibimiz var. Tüm işlerini biz yapıyoruz. Kovancılar Sosyal Hizmet Merkezi olarak bunu yapıyoruz. Kurum çalışanları olarak yapıyoruz. Orada Palu, Karakoçan, Arıcak ve Kovancılar ilçelerine bakıyoruz. 220 köy var. Arkadaşlarımızla birlikte bir yandan kurumsal işlerimizi yürütüyoruz, diğer yandan mesai sonrası gönüllü çalışıyoruz. Mesai için de de yapmıyoruz. Türkiye bir bakanlık bünyesine bir ilki yapıyoruz" diye konuştu. - ELAZIĞ

Kovancılar, Elazığ, Gazete, Ocak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 10:46 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Elazığ'da Aile Gazetesi ile aile ve topluma destek - Son Dakika

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