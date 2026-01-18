Elazığ'da Alkollü Şahıs Taksiyi Çaldı - Son Dakika
Elazığ'da Alkollü Şahıs Taksiyi Çaldı

18.01.2026 20:32
Alkollü bir sürücü, çaldığı taksiyle bankanın para çekme ünitelerine çarptı, gözaltına alındı.

Elazığ'da alkollü bir şahıs, çaldığı ticari taksiyle bir bankanın para çekme ünitelerinin olduğu kısma çarptı. Kazada yaralanan olmazken, sürücü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, merkeze bağlı Gazi Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, alkollü bir şahıs park halindeki 23 T 0654 plakalı taksiyi çalarak kaçtı. Panikleyen sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek bir bankaya ait para çekme ünitelerinin olduğu kısma çarptı. Kazada yaralanan olmazken, taksiyi çalan şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

