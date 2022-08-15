Elazığ'da kamyonet çalan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Elazığ'da kamyonet çalan 2 şüpheli yakalandı

15.08.2022 01:15
Elazığ'da kamyonet çalan 2 şüpheli yakalandı

Elazığ'da bir kamyoneti çalan 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Elazığ'da bir kamyoneti çalan 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, gece saat 02.30 sıralarında park halindeki bir kamyonet çalındı. Haber verilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aracın ve şüphelilerin bulunması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde olayın şüphelisi olduğu tespit edilen H.U. (19) ve A.B. (29), olaydan yaklaşık 30 dakika sonra araçla beraber suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da kamyonet çalan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da kamyonet çalan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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