Son Dakika Haberleri: Elazığ'da "Biz Anadoluyuz" projesi
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Elazığ'da "Biz Anadoluyuz" projesi

6 saat önce

Tekirdağ'dan "Biz Anadoluyuz" projesi kapsamında Elazığ'a gelen öğrenciler, Keban ilçesini ziyaret edip jandarma personeli ile bir araya geldi.

Elazığ'da

Tekirdağ'dan "Biz Anadoluyuz" projesi kapsamında Elazığ'a gelen öğrenciler, Keban ilçesini ziyaret edip jandarma personeli ile bir araya geldi.


İçişleri ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen 'Biz Anadoluyuz' projesi kapsamında,Tekirdağ'dan 12-15 yaş aralığında 48 öğrenci, öğretmen ve proje koordinatörleriyle Elazığ'a geldi.Elazığ'da Keban İlçesine giden öğrenciler Jandarma Komutanlığını'da ziyaret etti. Ziyarette jandarma personelinin yakından ilgilendiği öğrenciler asker selamı ile teşekkür etti.


Proje kapsamında kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler ile gençlerin problem çözme, sosyal becerilerinin geliştirilmesi hedeflenirken,gençlere iletişim, takım çalışması, gönüllülük, sosyal sorumluluk, sağlıklı yaşam, israfı önleme, doğa, hayvan sevgisi ve çevre bilinci gibi konularda farkındalık oluşturuluyor. - ELAZIĞ

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 11:49 Kaynak: İHA
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