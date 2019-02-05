Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Çarpışan İki Otomobil Bahçe Duvarına Çıktı

Elazığ'da Çarpışan İki Otomobil Bahçe Duvarına Çıktı

1 saat önce

Elazığ'da çarpışan iki otomobilin bahçe duvarına çıktığı kazada sürücüler yara almadan kurtuldu.

Elazığ'da çarpışan iki otomobilin bahçe duvarına çıktığı kazada sürücüler yara almadan kurtuldu.

Alınan bilgiye göre, Bayram Öz idaresindeki 23 AAE 909 plakalı otomobil, Elazığ- Keban kara yolunun 8. kilometresinde Vural Yıldırım yönetimindeki 23 BS 067 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar, yol kenarındaki bir iş yerinin bahçe duvarına çıktı.

Hasar oluşan her iki otomobildeki sürücüler kazayı yara almadan atlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 07:13 Kaynak: AA

Bayram Öz, Keban, Elazığ, Güncel
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