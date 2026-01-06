Elazığ'da 10 katlı binanın çatısında tehlikeli kar temizliği - Son Dakika
Elazığ'da 10 katlı binanın çatısında tehlikeli kar temizliği

06.01.2026 17:49  Güncelleme: 18:52
Elazığ'da 2 kişinin 10 katlı binanın çatısındaki karı hiçbir güvenlik önlemi almadan temizlediği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Elazığ'da iki kişi, 10 katlı bir binanın çatısındaki karı güvenlik önlemleri almadan temizlerken cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

HİÇBİR GÜVENLİK ÖNLEMİ ALMADAN ÇATIYA ÇIKTILAR

Kentte geçen hafta etkili olan kar yağışının ardından donla birlikte çatılarda biriken kar kütleleri tehlike oluşturmaya başladı. 2 kişinin hiçbir güvenlik önlemi almadan, 10 katlı binanın çatısındaki karı küreklerle temizlediği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: DHA

    Yorumlar (3)

  • Apple User Apple User:
    Allah akıl fikir ihsan eylesin böylelerine 18 0 Yanıtla
  • 852375 852375:
    cahilliğinin bedeli ağır olur.. 14 0 Yanıtla
  • Narkoz null Narkoz null:
    orda 5 cm kar yok ne gerek varki temizletiyorsunuz eskiden en az 1metre yağardı onu bile temizlemezdik sanki çatı uçacak 3 0 Yanıtla
