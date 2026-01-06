Elazığ'da iki kişi, 10 katlı bir binanın çatısındaki karı güvenlik önlemleri almadan temizlerken cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kentte geçen hafta etkili olan kar yağışının ardından donla birlikte çatılarda biriken kar kütleleri tehlike oluşturmaya başladı. 2 kişinin hiçbir güvenlik önlemi almadan, 10 katlı binanın çatısındaki karı küreklerle temizlediği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Elazığ'da 10 katlı binanın çatısında tehlikeli kar temizliği - Son Dakika
