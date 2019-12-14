Elazığ'da cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasınca görüntülendi - Son Dakika

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde, maskeli 3 zanlının bir iş yerinden cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı.



İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gece ilçe merkezinde bulunan bir iş yerinden 20 bin lira değerinde cep telefonu ve aksesuarın çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.



Çalışma kapsamında çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, olayın şüphelilerinin A.Ö, S.D. ve İ.D. olduğunu tespit etti.

Adresleri belirlenen 3 zanlı, düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde de maskeli 3 zanlının önüne geldikleri iş yerinin camını parke taşıyla kırdıkları görülüyor.

Bir kaç dakika sonra şüphelilerin iş yerinin camını kırmak için kullandıkları taşı tekrar yerine bırakarak, ellerinde poşetle olay yerinden uzaklaşırken, kendilerini kaydeden güvenlik kamerasına doğru baktıkları görülüyor.