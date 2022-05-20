Elazığ'da çok sayıda suç kaydı bulunan 3 şüpheli tutuklandı

Elazığ'da, hırsızlık suçundan yakalanan ve çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, ihbar üzerine kent merkezinde bir ikamette meydana gelen hırsızlık olayına ilişkin çalışma başlattı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmada, kimlikleri tespit edilen şüpheliler C.Ü, E.E. ve E.A. bulundukları adreslere düzenlenen operasyonla yakalandı.

Yapılan soruşturmada, C.Ü'nün 7 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 48 suç kaydı, E.E'nin 48 ve E.A'nın 30 suç kaydı olduğu belirlendi.

Adreslerde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, tüfek, mavzer ve 70 tüfek kartuşu, çalıntı fırın, çamaşır makinesi ve televizyon ele geçirildi.

Çalıntı malzemeler sahibine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.