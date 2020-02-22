Elazığ'da depremin yaraları sarılmaya devam ediyor - Son Dakika
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Elazığ'da depremin yaraları sarılmaya devam ediyor

6 saat önce

24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremin ardından, kent genelinde başlatılan yıkım ve kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor.

24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremin ardından, kent genelinde başlatılan yıkım ve kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor. Hasarlı durumda olan 602, kentsel dönüşüm kapsamında da riskli 318 yapının yıkılmasıyla toplam rakam 920'ye ulaştı. Evleri ağır hasar gören aileler için kentin 5 farklı noktasında da konteynerlerden oluşan geçici barınma merkezlerinin hazırlıkları devam ediyor. Vali Çetin Oktay Kaldırım, yapımı son aşamasına gelen Doğukent ve Kırklar mahallelerindeki konteyner kentleri inceledi. Ardından Elazığspor tesisleri yanındaki geçici barınma merkezindeki çalışmaları yerinde görev Vali Kaldırım, AFAD ve şantiye yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Çevrimtaş Köyü'nde ise evleri yıkılan depremzedeler için 91 metrekare 2+1 hafif çelik ile örnek evin inşası tamamlandı. Yaşanan deprem sonrası evi yıkılan ve isteği üzerine arazisi içerisinde 'örnek' ev yapılan iki çocuk babası Ramazan Ernek yeni evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları da bölgede yaptığı incelemenin ardından kent genelinde hiç bir aboneden 3 ay süreyle su ücreti alınmayacağını belirtti. Deprem bölgesindeki okullarda da eğitime hazırlanıyor. Türk Kızılay'ın 'Benim Okulum' projesi kapsamında depremde hafif hasar gören okullar Pazartesi günü eğitim ve öğretime başlayacak. Toplamda 17 okulun yıkılmasına karar verilen bölgede, hafif zara gören okullarda da tadilatların büyük bir bölümü tamamlandı. Kızılar ekipleri öğrencilerle işten arta kalan valitlerinde oyunlar da oynadı.

(İHA)

Elazığ'da depremin yaraları sarılmaya devam ediyor

Oktay Kaldırım, Mehmet Çetin, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 03:35 Kaynak: İHA
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