Elazığ'da depremzede çocukların yüzü geleneksel oyunlarla gülüyor - Son Dakika
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Elazığ'da depremzede çocukların yüzü geleneksel oyunlarla gülüyor

6 saat önce

Elazığ'da polis ekipleri, geleneksel oyunlar ile depremzede çocukların yüzünü güldürüyor.

Elazığ'da depremzede çocukların yüzü geleneksel oyunlarla gülüyor, System.String[]

Elazığ'da polis ekipleri, geleneksel oyunlar ile depremzede çocukların yüzünü güldürüyor.


İl Emniyet Müdürlüğü, merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen çocukların psikososyal gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla çalışmalar sürdürüyor. Bu kapsamda Akçakiraz beldesindeki Akçakiraz İlkokulunda polis ekiplerince, depremzede çocuklara geleneksel oyunlar oynatılarak eğlenceli vakit geçirmeleri sağlandı.

Çuval yarışı, ip çekme, yakan top gibi oyunlarla depremin olumsuz etkilerini unutarak hoşça vakit geçiren çocukların güzü güldü.


Depremzede çocukların yaşadıkları korku ve panik duygusundan bir an önce çıkabilmelerine yönelik etkinliklere devam edileceği bildirildi.

Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 04:28 Kaynak: AA
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