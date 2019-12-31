Elazığ'da ev yangını - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da ev yangını - Son Dakika

Elazığ'da ev yangını

6 saat önce

Elazığ'da bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Elazığ'da ev yangını, System.String[]

Elazığ'da bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Yangın, merkeze bağlı Kızılay Mahallesi Sultanpınar Sokak'ta bulunan müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden ev sakinleri durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.


Ekiplerin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürülürken,maddi hasar meydana geldi. - ELAZIĞ

Kızılay Mahallesi, İtfaiye, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 02:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Avustralya'da alevler kasabayı sardı, 4 bin kişi tahliye edildi
Kayseri'de plastik boru fabrikasında yangın çıktı Elazığ'da 3.2 şiddetinde deprem meydana geldi Selin'in ölümüyle ilgili yeni gelişme! Erkek arkadaşı ve ev sahibi tutuklandı

Son Dakika Haberleri
20:00 Elazığ'da 3.2 şiddetinde deprem meydana geldi - Son Dakika Haber
19:58 ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine ek kuvvetler gönderildi - Son Dakika Haber
19:57 Kocaeli'de 2 bin 300 polis, 872 jandarma yılbaşında görev yapıyor - Son Dakika Haber
19:55 Selin'in ölümüyle ilgili yeni gelişme! Erkek arkadaşı ve ev sahibi tutuklandı - Son Dakika Haber
19:55 Adıyaman'da DAEŞ operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika Haber
19:54 Denizli'de yaklaşık bin 200 polis yılbaşı güvenliğini sağlayacak - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 20:17:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Elazığ'da ev yangını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]