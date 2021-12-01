Elazığ'da hadis ve özlü sözlerle temizlik uyarısı tabelaları asıldı - Son Dakika

Elazığ'ın Keban İlçe Belediyesince, hadis ve özlü sözlerle temizlik uyarısı tabelaları asıldı.

Keban Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ilçede cadde, kara yolu ve oyun parklarına "Namazın anahtarı temizliktir", Müslümanlık temizlik dinidir, temiz olun, cennete ancak temiz olan gider", "Mümin pis olmaz", "Allah güzeldir, güzelliği sever, cömerttir, cömertliği sever, temizdir, temizliği sever", "Her şeyi iyi temizleyin, temizlik imana, iman da cennete götürür" gibi hadis ve özlü sözlerin yer aldığı uyarı levhaları yerleştirdi.

Belediye Başkanı Fethiye Atlı, AA muhabirine, cadde, sokak ve parkların, orman ve piknik alanları, deniz, göl, baraj ve ırmakların temizliğinin kirliğinin önlenmesi açısından önemli olduğu söyledi.

"Çevre Allah'ın bize bir lütfu ve emanetidir. Çevreyi kirletmek nimete nankörlük ve emanete hainlik etmektir." diyen Atlı, çevreyi insanların kirlettiğini belirtti.

Hz. Peygamberin hayatı boyunca çevreyle ve onun korunmasıyla ilgilendiğini ifade eden Atlı, "Bu konuda bize tabir caizse ekolojik sünnet bırakmıştır. Bu tabirle Hz. Peygamber'in canlı varlıklara ve doğaya olan sevgisini, doğanın ve canlıların korunmasına ilişkin sözsel öğretisi ve fiilen yaptığı şeylerin bütünü kastedilmektedir." ifadelerini kullandı.

Atlı, bu bağlamda hadis kaynakları incelendiğinde çevreyle ilgili doğrudan veya dolaylı olarak pek çok hadis bulmanın mümkün olduğunu aktararak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Peygamber Efendimiz, hastalıktan önce sağlığın kıymetini bilmeyi bize tavsiye etmiştir. Bazen Peygamberimizin bu uyarısını unutuyoruz. Sıhhatli bir bedene sahip olmanın değerini ancak kaybettikten sonra anlıyoruz. Oysa temiz yaşamak ve sağlığımızı korumak öncelikle bizim görevimizdir. Tedbir bizden, takdir ise cenabı haktandır."