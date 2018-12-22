Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Hastanede Deprem Tatbikatı

Elazığ'da Hastanede Deprem Tatbikatı

29 dakika önce

Elazığ'da özel bir hastanede deprem tatbikatı yapıldı.

Elazığ'da Hastanede Deprem Tatbikatı, System.String[]
Elazığ'da özel bir hastanede deprem tatbikatı yapıldı.

Tatbikatta, senaryo gereği AFAD, UMKE ve 112 Acil Servis ekiplerine hastanede deprem sonrası göçme olduğu bilgisi verildi.

İhbarı alan ekipler kısa sürede organize olarak hastane önüne geldi, hastanedeki görevli personel ve vatandaşlar güvenli bir şekilde tahliye edildi.

Tatbikatta, göçükte yaralanan 2 personel, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesi sonrasında AFAD ekipleri tarafından sedye ile dışarı çıkarıldı.

AFAD ekip lideri Ramazan Aydın, kentin deprem bölgesinde olduğunu, bu nedenle sürekli planlı olarak deprem tatbikatı yaptıklarını söyledi.

Aydın, başarılı bir tatbikat yapıldığını aktardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 02:12 Kaynak: AA

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