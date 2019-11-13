Son Dakika Haberleri: Elazığ'da hemzemin geçitte kaza: 2 ölü, 1 yaralı ÖLÜ SAYISI
Son Dakika Güncel Elazığ'da hemzemin geçitte kaza: 2 ölü, 1 yaralı ÖLÜ SAYISI - Son Dakika

Elazığ'da hemzemin geçitte kaza: 2 ölü, 1 yaralı ÖLÜ SAYISI

6 saat önce

Elazığ'da hemzemin geçitte yolcu treninin otomobile çarpması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Elazığ'da hemzemin geçitte kaza: 2 ölü, 1 yaralı ÖLÜ SAYISI, System.String[]

Elazığ'da hemzemin geçitte yolcu treninin otomobile çarpması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Vedat Yiğit idaresindeki 22012 Malatya- Tatvan seferini yapan yolcu treni, Ataşehir Mahallesi'nde bariyersiz hemzemin geçitte Selahattin Yıldırım'ın kullandığı 23 BA 446 plakalı otomobile çarptı.


Trenin otomobili yaklaşık 200 metre sürüklediği kazada 3 kişi yaralandı.

Yaralılardan sürücü Yıldırım, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Fırat Üniversitesi Hastanesinde, Ferdi Akbulut ise özel bir hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


Yaralı Yusuf Özdağan'ın tedavisi ise Fırat Üniversitesi Hastanesinde sürüyor.

Selahattin Yıldırım, Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 10:50 Kaynak: AA
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