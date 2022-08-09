Elazığ'da 648 kilo kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika
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Elazığ'da 648 kilo kaçak tütün ele geçirildi

09.08.2022 09:46
Elazığ'da 648 kilo kaçak tütün ele geçirildi

Elazığ'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda araç içerisinde 648 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

Elazığ'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda araç içerisinde 648 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığının kaçakçılıkla mücadelesi devam ediyor. Jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu Elazığ iline kaçak tütün getirileceği bilgisine ulaşıldı. Şüphelinin yakalanabilmesi amacıyla operasyon planlanarak A.A. isimli şüphelinin kullandığı araç Hankendi Jandarma Yol Kontrol Noktasında durdurularak arama yapıldı. Arama sonucunda araçta 648 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi. Şüpheliye 19 bin 225 lira idari para cezası uygulanarak hakkında yasal işlem başlatıldı. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

Jandarma, Tragger, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da 648 kilo kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da 648 kilo kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika
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