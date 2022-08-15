Elazığ'da 1 kilo esrar ve 17 kök kenevir ele geçirildi - Son Dakika
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Elazığ'da 1 kilo esrar ve 17 kök kenevir ele geçirildi

15.08.2022 10:33
Elazığ'da 1 kilo esrar ve 17 kök kenevir ele geçirildi

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda 1 kilo esrar ve 17 kök kenevir ele geçirildi.

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda 1 kilo esrar ve 17 kök kenevir ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Harput Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda kenevir ekimi yapıldığının bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine jandarma ekiplerince tespit edilen adrese operasyon planlandı. Yapılan operasyonda evin bahçesinde sera içerisinde 17 kök kenevir ele geçirilirken 1 kilogram civarında da kubar esrar maddesi ele geçirildi. Ayrıca şüphelinin aracında yapılan arama sonucunda ise bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak şüpheli hakkında yasal işlem başlatılırken uyuşturucu maddeler jandarma ekiplerince imha edildi. - ELAZIĞ

YORUMLAR
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Bahçesinde kenevir yetiştirip satan şüpheli yakalandı Bahçesinde kenevir yetiştirip satan şüpheli yakalandı Evinin bahçesini kenevir tarlasına çevirmiş Evinin bahçesini kenevir tarlasına çevirmiş
Kaynak: İHA

Jandarma, Kenevir, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da 1 kilo esrar ve 17 kök kenevir ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da 1 kilo esrar ve 17 kök kenevir ele geçirildi - Son Dakika
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