Elazığ'da kablo çalan hırsızlar tutuklandı - Son Dakika

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalanan 3 hırsızlık zanlısı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ'da, 26 Ekimde Altınkuşak köyünde bulunan mermer ocağından bakır kablolarının çalınması, 2 Aralık'ta Aydıncık köyünde 20 bin lira değerinde 500 metre elektrik kablosunun kesilerek çalınması ve Çatalharman köyünde inşaatı devam eden tavuk çiftliğinden bin metre uzunluğunda elektrik kablosunun çalınması olaylarının aydınlatılması amacıyla Elazığ İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri görevlendirildi. JASAT, il ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince hırsızlık şüphelilerinin yakalanabilmesi ve çalınan malzemelerin sahibine teslim edilebilmesi amacıyla yapılan araştırmalar sonucunda şüphelilerin kimlikleri ve adresleri tespit edildi. Jandarma ekiplerince 3 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen malzemeler sahiplerine teslim edildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi. - ELAZIĞ