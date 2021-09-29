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Elazığ'da kaçak kazıya suçüstü: 3 gözaltı - Son Dakika

Elazığ'da kaçak kazıya suçüstü: 3 gözaltı

29.09.2021 13:54
Elazığ'da kaçak kazıya suçüstü: 3 gözaltı, System.String[]

Elazığ'ın Palu ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı kaçak kazı operasyonunda, 4 adet sikke ve 13 adet tarihi obje ele geçirilirken, suçüstü yapılan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ'ın Palu ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı kaçak kazı operasyonunda, 4 adet sikke ve 13 adet tarihi obje ele geçirilirken, suçüstü yapılan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Palu ilçesi Örencik Köyü Şimşat Haraba Höyük ve Kalesi bölgesinde bulunan arkeolojik sit alanı içerisinde izinsiz kazı yapılacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelilerin yakalanabilmesi amacıyla operasyon planladı. Operasyonda, kaçak kazı yapan A.İ.S., Ş.H. ve O.D. suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramada, şüphelilerden 4 adet sikke ve 13 adet tarihi obje ele geçirilirken kazı yapmada kullandıkları 3 adet dedektör ve 3 adet çapada muhafaza altına alındı.

Şüpheliler hakkında, 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet' suçundan yasal işlem başlatıldığı bildirildi. - ELAZIĞ

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da kaçak kazıya suçüstü: 3 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elazığ'da kaçak kazıya suçüstü: 3 gözaltı - Son Dakika
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