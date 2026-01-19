Elazığ'da Kar Yağışı Ulaşımı Engelliyor - Son Dakika
Elazığ'da Kar Yağışı Ulaşımı Engelliyor

19.01.2026 22:05
Yoğun kar nedeniyle Elazığ'da 320 köye ulaşım sağlanamıyor, bazı kamu çalışanları idari izinli.

Haber: Serra Taylan

(ELAZIĞ) - Elazığ'da etkisini devam ettiren yoğun kar yağışı nedeniyle 320 köye ulaşım sağlanamıyor. Elazığ Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı kamu görevlilerinin yarın idari izinli olacağını, motosikletlerin trafiğe çıkışlarının ise bir günlüğüne yasaklandığını duyurdu.

Edinilen bilgiye göre yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Elazığ'da 546 köy yolundan 495'i ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'ne bağlı ekiplerin çalışmaları sonucu bu köylerden 175'inin yolu açıldı. 120 kişilik ekip ve 90 araçla 320 köy yolunun açılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Kar nedeniyle Baskil ilçesi Şituşağı Köyü'nde yolda kalan ambulans Özel İdare ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Bazı eğitim kurumlarında eğitime ara

Öte yandan, Elazığ Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve İl Müftülüğü'ne bağlı kreşler, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, gündüz bakımevi ve kurslarda eğitimlere yarın ara verildiği bildirildi.

Kamu kurumlarında görevli malul, engelli ve hamile personele yarın idari izin verilirken, çocukları anaokuluna veya kreşe devam eden anne veya babalardan biri ile engelli çocuğu bulunan bireylerden birinin de idari izinli olacağı duyurulan açıklamada, trafikte güvenliğin sağlanması amacı ile motorsiklet, motorlu bisiklet gibi araçların trafiğe çıkışının da yarın için yasaklandığı kaydedildi.

Kaynak: ANKA

