Elazığ'da Karla Mücadele: 542 Köy Yolu Açıldı
Elazığ'da Karla Mücadele: 542 Köy Yolu Açıldı

Elazığ\'da Karla Mücadele: 542 Köy Yolu Açıldı
04.01.2026 19:29
Elazığ'da kar yağışı sonrası 542 köy yolu ulaşıma açılırken, 4 yolun açılması için çalışmalar devam ediyor.

ELAZIĞ'da etkili olan kar yağışının ardından İl Özel İdaresi ekipleri, kırsalda yürüttükleri çalışmalarla kardan kapanan 546 köy yolundan 542'sini yeniden ulaşıma açtı. Kalan 4 köy yolunda çalışmalar sürüyor.

Elazığ'da etkili olan yoğun kar yağışının ardından 546 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kırsalda 24 saat esasına göre yürüttükleri çalışmalarla bu köylerden 542'sinin yolunu yeniden ulaşıma açtı. Ekipler, kalan 4 köy yolunun da ulaşıma açılması için 90 personel ve 120 araçla çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: DHA

23:42
