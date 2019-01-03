Elazığ'da Kimsesiz Çocuklara Giysi Yardımı

AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar
, kurum bakımındaki çocuklara giysi yardımında bulundu.
Ağar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı kurumlarda kalan 130 çocuğa, mont, ayakkabı, kazak, atkı, bere, çoraptan oluşan giysi yardımı yaptı.
Ayrıca Ağar, Adalet Bakanlığına bağlı çocuk bakım evlerinde kalan çocuklara yönelik rehabilitasyon amaçlı düzenlenen filografi kursuna katılan kursiyerlere de malzeme desteği sundu.
Ağar, yaptığı yazılı açıklamada, bu tür yardımların devam edeceğini ifade ederek, sosyal sorumluluk projesi kapsamında her zaman her kesimden insanın yanında olacaklarını belirtti.