Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Kimsesiz Çocuklara Giysi Yardımı

Elazığ'da Kimsesiz Çocuklara Giysi Yardımı

1 saat önce

AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, kurum bakımındaki çocuklara giysi yardımında bulundu.

Elazığ'da Kimsesiz Çocuklara Giysi Yardımı, System.String[]
AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, kurum bakımındaki çocuklara giysi yardımında bulundu.

Ağar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı kurumlarda kalan 130 çocuğa, mont, ayakkabı, kazak, atkı, bere, çoraptan oluşan giysi yardımı yaptı.

Ayrıca Ağar, Adalet Bakanlığına bağlı çocuk bakım evlerinde kalan çocuklara yönelik rehabilitasyon amaçlı düzenlenen filografi kursuna katılan kursiyerlere de malzeme desteği sundu.

Ağar, yaptığı yazılı açıklamada, bu tür yardımların devam edeceğini ifade ederek, sosyal sorumluluk projesi kapsamında her zaman her kesimden insanın yanında olacaklarını belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 12:24 Kaynak: AA

Zülfü Tolga Ağar, Milletvekili, Elazığ, Güncel
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