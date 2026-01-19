Elazığ\'da Kontrolden Çıkan Araç Refüje Çıktı

Elazığ'da kontrolden çıkarak refüje çıkan araçta yaralanan olmazken o anlar kameralara yansıdı.
Kaza, Elazığ-Bingöl Karayolu Yolçatı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, etkili olan kar ve buzlanmadan dolayı duramayan otomobil, refüje çıktı. Kazada, yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi.
Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. - ELAZIĞ
