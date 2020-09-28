Son dakika haberi... Elazığ'da orman yangını - Son Dakika

Elazığ'da orman yangını

ELAZIĞ - Elazığ'ın Arıcak ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı, ekipler ve vatandaşlar söndürmek için çalışmalara başladı.

Yangın, ilçeye bağlı Gümüşyaka Mahallesi'nün yukarı kısmında bulunan ormanlık alanda çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın, kuru otların ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Daha çok örtü altı yangını şekilde devam eden orman yangını nedeniyle bölgeye belediyeye ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edilirken, vatandaşlar da destek verdi.

Bir taraftan yangının yayılmaması için traktörle müdahale edilmeye başlandı, diğer taraftan da ekipler ve vatandaşlar alevleri söndürmek için kazma ve küreklerle çalışma yapmaya başladı.

Devam eden yangının tamamen kontrol altına alınması için çalışmaların aralıksız süreceği belirtildi.