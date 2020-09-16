Elazığ'da orman yangınına müdahale sürüyor - Son Dakika

Elazığ'da orman yangınına müdahale sürüyor

ELAZIĞ - Elazığ'ın Palu ilçesinde orman yangını, yaklaşık 150 dönümlük alanda devam ederken, ekipler yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Yangın, dün Palu ilçesine bağlı Damlapınar köyü mevkiindeki ormanlık alanda çıktı. Edinilen bilgiye göre, Yüksek gerilim hattından dolayı çıktığı değerlendirilen yangın, rüzgar ve sıcak havanın da etkisi ile kısa sürede büyüdü. 4 noktada devam eden yangın için Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü tarafından bölgeye 4 ilk müdahale aracı, 3 arazöz, 1 dozer, 1 greyder ve çok sayıda ekip sevk edildi. Yine bölgeye takviye olarak Elazığ başta olmak çevre ilçelerden de itfaiye ekipleri gönderildi. Öte yandan 40 güvenlik koruyucu da ekiplere yardım için bölgeye gitti.

150 dönümlük alanda devam eden ve ekiplerin seferber olduğu yangını kontrol altına almak için gece boyuncada çalışma yapıldığı bildirildi. Dünden itibaren devam eden müdahale çalışmaları sayesinde 3 nokta kontrol altına alındı. Diğer bir nokta için yol açma ve söndürme çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.