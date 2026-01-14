Buzda kayan otobüs devrilmekten son anda kurtuldu

Elazığ'da karlı ve buzlu yolda kayan otobüs, devrilmekten son anda kurtuldu. Facianın eşiğinden dönüldüğü olay, güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, Bingöl-Elazığ Karayolu Karakoçan Yolçatı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan otobüs, karlı ve buzlu yolda kaymaya başladı.
Bir süre yan şekilde kayan otobüs, bir iş yerinin duvarına çarparak durabildi. Otobüs devrilmekten son anda kurtulurken, facianın eşiğinden dönüldü.
