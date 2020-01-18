Elazığ'da otomobil takla attı: 2 yaralı - Son Dakika

ELAZIĞ'ın Kovancılar ilçesinde, sürücüsünün kontrolünde çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kovancılar ilçesine bağlı Saraybahçe mevkisinde meydana geldi. Bingöl'den Elazığ'a giden İzzet Öylek yönetimindeki 60 SC 982 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle sonucu takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından yaralılar Kovancılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.