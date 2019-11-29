Elazığ'da Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Hakları Komitesi üyesi çocuklar, "Sıfır Atık Projesi" kapsamında çevre temizliği yaptı.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Okul Destek ve Sosyal Uyum Projesi kapsamında desteklenen çocuklar ile İlim Yayma Cemiyeti Üniversitesi Şubesi üyeleri, "Bugünün çocuklarının yarının çocuklarına bırakacakları daha temiz bir dünya için el ele" kampanyası kapsamında çevrede temizlik yaptı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Suat Kenç, yaptığı açıklamada, çocuklarda temiz çevre bilinci konusunda farkındalık sağlamak için çevre temizliği yaptıklarını söyledi.

Kenç, Sıfır Atık Projesine dikkat çekmek istediklerini dile getirerek, "Temel hedefimiz teorik olarak sıkça anlatılan çevre duyarlılığı konusunu alanda deneyimlemek, çocuklarda çevre duyarlılığı bilincini oluşturup daha yaşanabilir bir dünyaya katkı sağlamaktır." dedi.

Çocuklardan Efe Can, çöpleri topladıklarını anlatarak, çevreyi temizlemek için etkinliğe katıldığını söyledi.

Can, "Çöpleri temizlemezsek, gelecek nesillere güzel bir yer bırakamayız. Bu ülke bizim, gelecek bizim. Bu konuda duyarlılık oluşturmak için böyle bir etkinlik yaptık." diye konuştu.