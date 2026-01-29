Elazığ'da Silahlı Saldırı: 4 Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
Elazığ'da Silahlı Saldırı: 4 Zanlı Tutuklandı

29.01.2026 18:16
Elazığ'da iki restorana yönelik silahlı saldırı sonrası 4 zanlı tutuklandı, tutuklu sayısı 6'ya yükseldi.

Elazığ'da iki restorana yönelik düzenlenen silahlı saldırı olayına ilişkin yakalanan 4 zanlı daha tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Çocuk ve Asayiş Şube Müdürlüklerince, genel güvenlik ve asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ile şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, 22 Ocak'ta İcadiye Mahallesi Sarısaltuk Caddesi üzerinde faaliyet gösteren iki restoranda meydana gelen silahlı saldırı, yağma ve mala zarar verme olaylarına ilişkin, suça sürüklenen çocukları, olayda kullanılan silahları temin ederek suça azmettirdikleri tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü, "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek veya üye olmak" ve "nitelikli yağma" suçlarından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 6'ya yükseldi.

Öte yandan, aynı olayla ilgili daha önce yürütülen soruşturmada, "yağma" ve "mala zarar verme" suçlarından yakalanan 4 kişiden suça sürüklenen 2 çocuk tutuklanmıştı.

Operasyonlarda, olayda kullanıldığı değerlendirilen 2 ruhsatsız tabanca ile 32 fişek ele geçirilmişti.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Elazığ'da Silahlı Saldırı: 4 Zanlı Tutuklandı - Son Dakika

Elazığ'da Silahlı Saldırı: 4 Zanlı Tutuklandı
