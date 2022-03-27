Keban'da sportif olta balıkçılığı spin yarışması düzenlendi - Son Dakika
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Keban'da sportif olta balıkçılığı spin yarışması düzenlendi

27.03.2022 18:59

Elazığ Sportif Olta Balıkçıları ve Su Hayatını Koruma Derneği tarafından Keban'da sportif olta balıkçılığı etkinliği Elazığ Sportif Olta Balıkçıları ve Su Hayatını Koruma Derneği i düzenlendi.

Elazığ Sportif Olta Balıkçıları ve Su Hayatını Koruma Derneği tarafından Keban'da sportif olta balıkçılığı etkinliği Elazığ Sportif Olta Balıkçıları ve Su Hayatını Koruma Derneği i düzenlendi.

Elazığ Sportif Olta Balıkçıları ve Su Hayatını Koruma Derneği tarafından Keban Barajı çamlıtepe mesire alanında gerçekleşen etkinlik kapsamında sportif olta balıkçılığı spin yarışması düzenlendi.

81 ilden 115 takım 305 yarışmacının katılım sağladığı yarışmada 1. Olan takım Elazığ'dan Yakamoz Team 5 bin TL ödül 2. Olan takım Elazığ'dan Spin Team 3 bin TL ödül 3. Olan takıma Malatya'dan Bacanak Team olta seti hediyelerini Elazığ Valisi Ömer Toraman verdi.

Elazığ Sportif Olta Balıkçıları ve Su Hayatını Koruma Derneği adına konuşan Doç. Dr. Tuncay Ateşşahin " Bu yıl düzenlediğimiz ilk kez düzenlediğimiz sportif olta balıkçılığı spin yarışmasını önümüzdeki yıl uluslararası çapta yapmayı düşünüyoruz . Bundan sonra çok güzel etkinliklere imza atacağız" dedi.

Elazığ Valisi Ömer Toraman " Keban Barajı sadece Elektrik üretmeyle kalmıyor, Arka tarafındaki muazzam Keban Baraj gölüyle de ciddi manada balıkçılık sektörüyle de bereket kaynağı oluyor. Elazığ Alabalık üretiminde ve ihracatında Türkiye'nin en önde gelen ili kategorisinde, her geçen gün bu alana yapılan yatırımlar devam ediyor, artık sadece balık yetiştiriciliği değil, Yetiştirilen balıkların işlenmesi, katma değeri yüksek ürün olarak çok ciddi mesafe kaydetmiş bulunuyor. İnşallah pazar payı artarak bu faaliyetler devam eder. Bu işin ekonomik tarafıydı, Birde Sportif tarafı var, Zaten bu da bugün Elazığ'a Keban'a Türkiye'nin dört bir tarafından sporcuların, Olta balıkçılığı sporcularının bir araya gelmesine vesile olmuştur. Bu tutku,Önemli olan bir sportif etkinlik,Burada önemli olan kurallara uyarak tabiatta zarar vermeden tabiatını sürekliliğini,sürdürebilirliğini muhafaza ederek bu sporu yapmak yoksa aşırı avlanmanın risklerini ve tehditlerini bu yarışmaya katılanlar arkadaşlarımız hepimizde daha iyi biliyorlar. Onlarda zaten bu şuurda bu bilinçte oldukları için bu tor etkinliklere katılıyorlar. O yüzden bu tür etkinliği destekledik. Güzel bir etkinlik olmuş, Yarışmaya katılanları tebrik ediyorum. " diye konuştu.

Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı " Bu etkinliğe destek olan tüm paydaşlara teşekkür ediyorum" dedi.

Elazığ Sportif Olta Balıkçıları ve Su Hayatını Koruma Derneği başkanı "Harun Bilecan, düzenlemiş olduğumuz etkinliğe katılımlardan dolayı teşekkür etti.

Etkinliğe destek olan Protokole ve Sponsorlara Plaket verilmesi ile sona erdi

Programa Keban Kaymakamı Hasan Akbulut,İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Şevket Ayhan, İlçe Emniyet Müdürü Kubilay Yurtseven,İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ziyaddin Seçkin katıldı.

Keban'da sportif olta balıkçılığı spin yarışması düzenlendi
Keban'da sportif olta balıkçılığı spin yarışması düzenlendi
Keban'da sportif olta balıkçılığı spin yarışması düzenlendi
Keban'da sportif olta balıkçılığı spin yarışması düzenlendi
Keban'da sportif olta balıkçılığı spin yarışması düzenlendi
Keban'da sportif olta balıkçılığı spin yarışması düzenlendi
Keban'da sportif olta balıkçılığı spin yarışması düzenlendi
Keban'da sportif olta balıkçılığı spin yarışması düzenlendi

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Kaynak: AA

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