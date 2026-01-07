Elazığ\'da Tarihi Kehribar Tespih Üretimi Başlıyor

Elazığ'da 1900'lü yıllara ait 90 bin dolar değerinde 600 parça Osmanlı sıkma kehribarı, ustaların elinde yeniden şekillenecek.

1900'lü yıllardan kalma Osmanlı sıkma kehribarı olduğu değerlendirilen yaklaşık 600 parça malzeme, tespih ustalarının titiz çalışmasıyla yeniden tespih olarak şekillenecek. Çadır düğmeleri, tespih parçaları ve hayvanların boynuna takılan çeşitli objelerden oluşan tarihi malzemeler, ustalara bölüm bölüm ayrılarak işlenmeye başlanacak. Yaklaşık 6 kilogram ağırlığındaki malzemeden 2 kilogramlık tespih üretimi hedeflenirken, bu süreç sonunda yaklaşık 100 adet tespihin ortaya çıkması bekleniyor. Üretilecek tespihlerin fiyatlarının ise malzemenin hare yapısına, boyutuna ve işçiliği yapan ustaya göre değişkenlik göstereceği ifade edildi.

Tespih ustası Hadin Bulut yaptığı açıklamada, "Malzemeler 1900'lü yıllardan kalma Osmanlı sıkmasıdır. Burada yaklaşık 600'e yakın malzeme var. Kimisi çadır düğmesinden, kimisi tespihten, kimisi de hayvanların boynuna takılan malzemelerden oluşuyor. Şuanda bunları ustalara bölüm bölüm ayırdık, tespih yapılması için hazırladık. Ustalar tek tek işleyerek tespih yapacak ve biz bunları sıfır ürün olarak satışa sunacağız. 6 kiloluk malzemeden yaklaşık 2 kiloluk tespih elde edeceğiz. Fiyatlar malzemenin hare yapısına, boyutuna ve ustasına göre değişecek. Toplamda 6 kilodan yaklaşık 100 adet tespih çıkmasını bekliyoruz. Bu malzemeleri yurt dışında toplayan bir arkadaşımız getirdi. Belki 5 yılda, belki 20 yılda topladı. Bu iş artık bir sektöre dönüştü. Ortalama bir ev parası verdik, yaklaşık 90 bin dolar civarında. İnşallah zarar etmeyiz ama zarar etme ihtimalimiz de var. Eski bir malzeme olduğu için tam olarak iç yapısını bilemiyoruz. İçinde çatlak olabilir, o yüzden zarar etme riski her zaman mevcut" dedi. - ELAZIĞ