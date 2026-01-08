Elazığ'da Tır Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Elazığ'da Tır Kazası: 1 Yaralı

Elazığ\'da Tır Kazası: 1 Yaralı
08.01.2026 23:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kar ve buzlanmadan kayan tır, refüje çıkarak KGYS direğine çarptı; 1 kişi yaralandı.

Elazığ'da kar ve buzlanmadan dolayı kayan tır, kavşaktaki refüje çıkarak KGYS direğine çarptı. 1 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Karakoçan ilçesi Yolçatı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tır, kar ve buzlanmadan dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kavşaktaki refüje çıkarak KGYS direğine çarptı. Kazada sürücü yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, kaza anı güvenli kameralarına yansıdı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Güvenlik, 3-sayfa, Elazığ, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Elazığ'da Tır Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe transferi son anda iptal etti: Acun Ilıcalı hemen talip oldu Fenerbahçe transferi son anda iptal etti: Acun Ilıcalı hemen talip oldu
ABD’yi ayağa kaldıran cinayet Trump’ın polisleri dehşet saçtı ABD'yi ayağa kaldıran cinayet! Trump'ın polisleri dehşet saçtı
Maduro’nun kaçırılması sonrası ABD’den 3 aşamalı Venezuela planı Maduro'nun kaçırılması sonrası ABD'den 3 aşamalı Venezuela planı
Sarıyer’de motosikletiyle denize düşen sürücü hayatını kaybetti Sarıyer'de motosikletiyle denize düşen sürücü hayatını kaybetti
ABD’den iç savaşa sürüklenen İran’a yeni tehdit ABD'den iç savaşa sürüklenen İran'a yeni tehdit
Kan donduran cinayet Polisin olaydan sonraki tavrı daha da skandal Kan donduran cinayet! Polisin olaydan sonraki tavrı daha da skandal

23:56
Fenerbahçe, Matteo Guendouzi ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı
Fenerbahçe, Matteo Guendouzi ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı
22:58
Havalimanı teknikerine canına kıydıran şebeke çökertildi
Havalimanı teknikerine canına kıydıran şebeke çökertildi
22:55
Fenerbahçe’den Enes Ünal sürprizi
Fenerbahçe'den Enes Ünal sürprizi
21:36
Minneapolis’te tansiyon yüksek: Protestoculara polis müdahale etti
Minneapolis'te tansiyon yüksek: Protestoculara polis müdahale etti
21:15
İtalyan dağcılar 52 yıl önce bıraktığı notu buldular İşte o kağıtta yazılanlar
İtalyan dağcılar 52 yıl önce bıraktığı notu buldular! İşte o kağıtta yazılanlar
20:29
Suriye ordusu, Halep’te kritik bölgeyi kontrol altına aldı
Suriye ordusu, Halep'te kritik bölgeyi kontrol altına aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 00:58:11. #7.11#
SON DAKİKA: Elazığ'da Tır Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.