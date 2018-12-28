Elazığ'da Ulaşıma Kar Engeli
52 dakika önce
Elazığ'da iki gündür etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 332 köy yolu ulaşıma kapandı.
Elazığ
'da iki gündür etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 332 köy yolu ulaşıma kapandı.
Alınan bilgiye göre, devam eden kar yağışı sonucu merkeze bağlı 42, Ağın
15, Alacakaya
5, Baskil
30, Maden 25, Karakoçan
60, Keban
20, Kovancılar
60, Palu
30, Sivrice
ilçesinde 45 köy yolu ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalara devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 10:30 Kaynak: AA
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