Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Ulaşıma Kar Engeli

Elazığ'da Ulaşıma Kar Engeli

52 dakika önce

Elazığ'da iki gündür etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 332 köy yolu ulaşıma kapandı.

Elazığ'da Ulaşıma Kar Engeli, System.String[]
Elazığ'da iki gündür etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 332 köy yolu ulaşıma kapandı.


Alınan bilgiye göre, devam eden kar yağışı sonucu merkeze bağlı 42, Ağın 15, Alacakaya 5, Baskil 30, Maden 25, Karakoçan 60, Keban 20, Kovancılar 60, Palu 30, Sivrice ilçesinde 45 köy yolu ulaşım sağlanamıyor.


İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalara devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 10:30 Kaynak: AA

Alacakaya, Ağın, Elazığ, Güncel
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