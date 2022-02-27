ELAZIĞ'DA ÜNİVERSİTELİ GENÇLERDEN ÇOCUKLAR İÇİN ETKİNLİK - Son Dakika

ELAZIĞ'da üniversite okuyan bir grup genç, Miraç Kandili dolayısıyla çocuklar için etkinlik düzenledi.

Fırat Üniversitesi'nde okuyan bir grup genç, Miraç Kandili dolayısıyla çocuklar için sucuk-ekmek etkinliği düzenledi. Aksaray Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte halat çekme, çuval yarışı ve çeşitli dans gösterileri yapıldı. Etkinlikte doyasıya eğlenen çocuklara ekmek arası sucuk, ayran, tatlı ve pamuk şeker ikram edildi.

'ÇOCUKLARIN YÜREĞİNE DOKUNMAK İSTEDİK'

Üniversite öğrencilerinden Furkan Sönmez, çocukların yüreğine dokunmak istediklerini ifade ederek, "Çocuklar için sucuk ekmek organizasyonu yapıyoruz. 5 yıldır doğunun çoğu ilinde etkinliklerimizi sürdürdük. İyiliğin bir zincir olduğunu düşünüyoruz ve her insanı zincirin bir halkası olarak görüyoruz. Bugün de yaptığımız etkinlik ile zincirin halkaları arttı ve bu ölümsüz olacak"diye konuştu.

Çocuklardan Yaren Karataş ise, "Buraya eğlenmek için geldim. Gayet güzel bir ortam olduğunu düşünüyorum. Buradaki ablalara, ağabeylere çok teşekkür ediyoruz" dedi.