ELAZIĞ'DA ÜNİVERSİTELİ GENÇLERDEN ÇOCUKLAR İÇİN ETKİNLİK - Son Dakika
Üye Girişi

ELAZIĞ'DA ÜNİVERSİTELİ GENÇLERDEN ÇOCUKLAR İÇİN ETKİNLİK

27.02.2022 17:36

ELAZIĞ'da üniversite okuyan bir grup genç, Miraç Kandili dolayısıyla çocuklar için etkinlik düzenledi.

ELAZIĞ'da üniversite okuyan bir grup genç, Miraç Kandili dolayısıyla çocuklar için etkinlik düzenledi.

Fırat Üniversitesi'nde okuyan bir grup genç, Miraç Kandili dolayısıyla çocuklar için sucuk-ekmek etkinliği düzenledi. Aksaray Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte halat çekme, çuval yarışı ve çeşitli dans gösterileri yapıldı. Etkinlikte doyasıya eğlenen çocuklara ekmek arası sucuk, ayran, tatlı ve pamuk şeker ikram edildi.

'ÇOCUKLARIN YÜREĞİNE DOKUNMAK İSTEDİK'

Üniversite öğrencilerinden Furkan Sönmez, çocukların yüreğine dokunmak istediklerini ifade ederek, "Çocuklar için sucuk ekmek organizasyonu yapıyoruz. 5 yıldır doğunun çoğu ilinde etkinliklerimizi sürdürdük. İyiliğin bir zincir olduğunu düşünüyoruz ve her insanı zincirin bir halkası olarak görüyoruz. Bugün de yaptığımız etkinlik ile zincirin halkaları arttı ve bu ölümsüz olacak"diye konuştu.

Çocuklardan Yaren Karataş ise, "Buraya eğlenmek için geldim. Gayet güzel bir ortam olduğunu düşünüyorum. Buradaki ablalara, ağabeylere çok teşekkür ediyoruz" dedi.

ELAZIĞ'DA ÜNİVERSİTELİ GENÇLERDEN ÇOCUKLAR İÇİN ETKİNLİK
ELAZIĞ'DA ÜNİVERSİTELİ GENÇLERDEN ÇOCUKLAR İÇİN ETKİNLİK
ELAZIĞ'DA ÜNİVERSİTELİ GENÇLERDEN ÇOCUKLAR İÇİN ETKİNLİK

YORUMLAR
500
İkizlerine hamile olan Seray Sever üzücü haberi paylaştı! Entübe olan babası için dua istedi İkizlerine hamile olan Seray Sever üzücü haberi paylaştı! Entübe olan babası için dua istedi Deodorant şişeli tecavüz davasında karar çıktı! HTS kayıtları tüm gerçeği ortaya döktü Deodorant şişeli tecavüz davasında karar çıktı! HTS kayıtları tüm gerçeği ortaya döktü 'Kudüs Miraç Grafik Tasarım' sergisi kapılarını açtı 'Kudüs Miraç Grafik Tasarım' sergisi kapılarını açtı

Fırat Üniversitesi, Miraç Kandili, Üniversite, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ELAZIĞ'DA ÜNİVERSİTELİ GENÇLERDEN ÇOCUKLAR İÇİN ETKİNLİK - Son Dakika


Son Dakika
17:31 Ukrayna Büyükelçiliği'nden TB2 SİHA iması geldi: 34 Türk askerinin intikamı alındı
17:24 Ukrayna Ankara Büyükelçisi açıkladı: Rus tarafının can kaybı 4 bin 200
17:18 Fransa çağrıda bulundu! Rusya, Dünya Kupası'ndan ihraç edilebilir
17:15 İkizlerine hamile olan Seray Sever üzücü haberi paylaştı! Entübe olan babası için dua istedi
17:07 Muhammed Gümüşkaya şov yaptı! İstatistiklerde en üst sırada yer aldı
17:01 Müzakere olacak mı? sorusuna Zelenski 'den cevap: İki ülke ön koşulsuz olarak buluşacak
16:51 Putin Savunma Bakanlığı'na talimatı verdi! Rus caydırıcı güçlerine özel savaş görevi alarmı
15:59 Son Dakika: Rus basınının ortaya attığı "Zelenski müzakere teklifini kabul etti" iddiasına, Ukrayna'dan jet yalanlama
15:56 Fatih Terim canlı yayına bağlandı, Sinan Engin bombayı patlattı: Hocama baba bir teklif var
15:54 Demet'in cesur doğum günü tercihi! Önden sade olan elbisenin asıl numarası arkasında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2022 17:45:16. #1.11#
SON DAKİKA: ELAZIĞ'DA ÜNİVERSİTELİ GENÇLERDEN ÇOCUKLAR İÇİN ETKİNLİK - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement