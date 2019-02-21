Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Üreticilere Süt Sağma Makinesi Dağıtıldı

Elazığ'da Üreticilere Süt Sağma Makinesi Dağıtıldı

41 dakika önce

Elazığ'da 27 büyükbaş hayvan yetiştiricisine süt sağma makinesi dağıtıldı.

Elazığ'da Üreticilere Süt Sağma Makinesi Dağıtıldı, System.String[]
Elazığ'da 27 büyükbaş hayvan yetiştiricisine süt sağma makinesi dağıtıldı.

Alacakaya ilçesi Çakmakaya köyünde Süt Sığırcılığının Desteklenmesi ve Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında 27 büyükbaş hayvan yetiştiricisine İl Özel İdare finansal destekli yüzde 70 hibeli 27 adet süt sağım makinesi dağıtıldı. Makineler bugün düzenlenen törenle sahiplerine teslim edildi. ilçe Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki ve İl Müdürü Turan Karahan üreticilere makinelerin hayırlı olmasını dileyerek, dağıtımı gerçekleştirdi.

Dağıtım törenine,Kaymakam Ekşi'nin yanı sıra, İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan, İlçe Belediye Başkanı Başaran Yaşlı, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Salim Gökalp, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erdal Aksakal ve üreticiler katıldı. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 04:17 Kaynak: İHA

Alacakaya, Elazığ, Güncel
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