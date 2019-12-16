Elazığ'da uyuşturucu ile mücadele: 1 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da uyuşturucu ile mücadele: 1 tutuklama - Son Dakika

Elazığ'da uyuşturucu ile mücadele: 1 tutuklama

7 saat önce

Elazığ polisinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığı çalışmada 1 şüpheli tutuklandı, 16 şahsa da uyuşturucu kullanmaktan işlem yapıldı.

Elazığ'da uyuşturucu ile mücadele: 1 tutuklama, System.String[]

Elazığ polisinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığı çalışmada 1 şüpheli tutuklandı, 16 şahsa da uyuşturucu kullanmaktan işlem yapıldı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Polisin son bir hafta içerisinde yaptığı çalışmada uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 1 şüpheli, kullanmaktan ise 16 şahıs yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 10 adet fişeklenmiş, 2 adet poşet içerisinde 60 gram esrar, 52 gram toz esrar ve 13 beste halinde 2 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.


Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan yakalanan 1 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 16 şahsa da uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldığı bildirildi. - ELAZIĞ

Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 04:15 Kaynak: İHA
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