Elazığ'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Elazığ'da sırt çantasında 2,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında kent merkezinde uygulama yaptı. Şüphe üzerine durdurulan iki kişiden birinin taşıdığı sırt çantasında arama yapan ekipler, çanta içerisine gizlenmiş vaziyette 2,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirdi. Yapılan soruşturmada şüpheliler İ.K. ve O.U'nun, kentte R.D. ile irtibatlı olarak uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edildi. Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.