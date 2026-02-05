Elazığ\'da Uyuşturucu Operasyonu: 802 Gram Kokain Ele Geçirildi

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 802 gram kokain, çok sayıda sentetik ecza ve ruhsatsız silah ele geçirilirken, bir şüpheli tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ile sevkiyatının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda belirlenen hedeflere yönelik geniş kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi. Eş zamanlı olarak 4 ayrı ikamet ve 1 araçta icra edilen operasyonda, narkotik ekiplerinin yaptığı detaylı aramalarda 6 parça halinde toplam 802 gram kokain, 69 kutu içerisinde 3 bin 873 adet sentetik ecza, 2 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 4 adet fişek ele geçirildi. Suç unsurlarına el konulurken olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 2 şüpheli şahıs kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli şahıstan 1'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ