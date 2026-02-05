Elazığ\'da Zincirleme Kaza: 1 Yaralı

Elazığ'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Olay, merkeze bağlı Sürsürü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 araç zincirleme kazaya karıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda maddi hasar oluşurken, bir sürücü yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücünün tedavisi, olay yerine gelen ambulans içerisinde gerçekleştirildi.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ