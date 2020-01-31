Elazığ'daki depremde enkaz altından kurtarılan Azize Çelik yeni evine kavuştu - Son Dakika

Elazığ'daki depremde Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki binanın enkazından 17 saat sonra yaralı kurtarılan Azize Çelik ile ailesi, tedavilerinin ardından kendilerine depremde evleri yıkılmasından dolayı hak sahibi olmaları nedeniyle verilen daireye yerleşti.

Tedavi gördüğü hastaneden bugün taburcu edilen Azize Çelik, depremde öncelikli olarak evi yıkılan vatandaşlara hak sahipliği çerçevesinde verilecek Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) bünyesindeki 400 rezerv konuttan Cumhuriyet Mahallesi'ndeki dairede yeni yaşamına başladı.Yeni evine kendisi gibi enkazdan kurtarılan eşi Cengiz, çocukları Muhammet Faruk ve Ahmet Çelik ile birlikte gelen Azize Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastaneye gelen görevlilerin kendisine Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un çay davetini ilettiğini söyledi.

Kurum'un daveti için yola çıktıklarını anlatan Çelik, kendisinin bir evin önüne getirildiğini, daha sonra binanın 4. katındaki bir daireye çıkartıldığını kapıyı Bakan Kurum ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açtığını bildirdi.

Çelik, Kurum ve Soylu'nun geldiği rezerv dairenin kendisine tahsis edildiğini söylediğini ifade etti.

Yeni evden daha önceden haberi olmadığını Bakanlar Kurum ile Soylu'nun kendisine sürpriz yaptığını anlatan Çelik, her iki bakanın da sağlık durumunu sorduğunu, bir süre kendisiyle sohbet ettiğini anlattı.

Bakanlar Kurum ile Soylu'nun evi gezdirdiğini belirten Çelik, "Bir haftadır dışarı çıkmamıştım, ilk kez dışarı çıktım, hiçbir şeyden haberim yoktu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bize yeni ev hazırlamışlar. Çok duygulandım. Hepsinden Allah razı olsun. Çok heyecanlandım. Evimiz başımıza yıkılmıştı ama yeni bir evim oldu." dedi.

"Rüyam gerçek oldu" diyen Çelik, evde tüm eşyaların da bulunduğunu dile getirdi.

Depremin yaşandığı saatlerde kendisine yeni evin verildiğine işaret eden Çelik, "Allah bir yandan aldı, bir yandan geri verdi." dedi.

Enkaz altında hiç çıkamayacağını sandığını vurgulayan Çelik, enkaz altındayken UMKE görevlisi Emine Kuştepe'yle telefonla görüştüğü anları anımsattı.

Kuştepe'yle görüştüğü cep telefonunu gösteren Çelik, "Eşimin telefonunda sabah ezanı kuruluymuş. Ezan saatinde telefon çaldı. Ben vestiyerin altında kalmıştım, telefonda vestiyerdeydi. Daracık yerde telefonun ışığı ve sesine yönelerek telefona ulaştım. Daha sonra ben 112'yi aradım onlar da beni Kuştepe'ye yönlendirdi." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la hastanedeyken telefonla görüştüğü anları anlatan Çelik, "Cumhurbaşkanımızı ve eşi Emine Hanımı yeni evimizde ağırlamak istiyorum. Herkesi ağırlamak isterim." ifadesini kullandı.

Azize Çelik'in eşi Cengiz Çelik ise hastanede tedavi gördüğü sırada eşinin yoğun bakımdan çıkarılmasının ardından eşini kendisinin bulunduğu odaya istediğini ifade eden Çelik, İçişleri Bakanı Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'un eve girişlerinde kapıyı açtığını kaydetti.

"Yeniden ailemle bir aradayım"

Cengiz Çelik, "Enkaz altında kaldığımızda kurtulacağımızı umut etmiyorduk. Allah bize yeni bir şans ve hayat verdi. Devletimize, Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza teşekkür ediyorum. Yeniden ailemle bir aradayım." diye konuştu.

Azize Çelik'in 22 yaşındaki oğlu İnşaat Mühendisliği bölümü öğrencisi Muhammet Faruk Çelik ise deprem anında kardeşine sarıldığını, dua ettiğini söyledi.

Muhammet Faruk Çelik, "Dışarı çıkmak istedik ama kapı açıldı. Balkona çıkmak istediğimde bina çöktü. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. Gözlerimi açtığımda enkazın altında buldum. Yeni evimize kavuşmaktan dolayı çok mutluyum. Bizi kapıda bakanlarımız karşıladı. Onlara teşekkür ediyorum. Geçen hafta bu zamanlar deprem oluyordu, şimdi yeni evimizdeyiz." dedi.

Enkaz altından kurtarılan Azize Çelik'in diğer oğlu Ahmet Çelik ise İçişleri Bakanı Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'un yeni evde kendilerine sürpriz yaptığını ve kapıda karşıladıklarını, ne olduğunu her iki bakanın açıklamasından sonra anladığını kaydetti.

Mutluluğunu UMKE görevlisi Kuştepe'yle paylaştı

Azize Çelik, yeni evinin mutluluğunu ilk olarak, enkaz altındayken telefonla görüştüğü UMKE Görevlisi Kuştepe'yle paylaştı. Çelik, Kuştepe'yi telefonla arayarak yeni evine kavuştuğunun müjdesini verdi.

Emine Kuştepe ise en kısa sürede Azize Çelik ve ailesini ziyaret edeceğini söyledi.