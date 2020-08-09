Elazığ'daki orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor - Son Dakika

Elazığ'daki orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Orman Bölge Müdürü Çetiner, " Yangın 2 noktada ilerliyor. 1 nokta kontrol altına alındı"

ELAZIĞ - Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde orman yangını, yaklaşık 100 dönümlük alanda devam ederken, ekipler yangını söndürmek için seferber oldu. Yangının 2 noktada devam ettiğini ve bir noktasının kontrol altına alındığını belirten Orman Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetiner, diğer nokta için iş makinelerinin yol şeridi açtığını söyledi.

Alınan bilgiye göre, Karakoçan ilçesine bağlı Yoğunağaç ile Balcalı köyü arasındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Rüzgarın da etkisi ile kısa sürede yangın büyüdü. 2 noktada devam eden yangın için Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü tarafından bölgeye 4 ilk müdahale aracı, 2 arasöz, 3 iş makinesi, 2 kepçe, 2 greyder ve çok sayıda ekip sevk edildi. Yine bölgeye takviye olarak Elazığ başta olmak üzere Karakocan, Kovancılar ve Palu ilçelerinden itfaiye ekipleri gönderildi.100 dönümlük alanda devam eden yangını söndürmek için ekipler seferber oldu. Yangının bir noktasının kontrol altına alındığı ve diğer nokta için yol açma çalışmalarının yapıldığı bildirildi.

"Hava unsurlarına ihtiyaç duyulmamaktadır"

Yangın hakkında detayları paylaşan Elazığ Orman Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetiner, "4 tane ilk müdahale aracı, 2 arasöz, 3 tane iş makinesi, 2 kepçe, 2 greyder çalışmalarına devam ediyor. Her araçta 4 kişi bulunuyor. Yanan alan meşelik alan. Meşe yansa da hayatiyetini kaybetmiyor. İlk baharda tekrar sürgün verebiliyor. Dolasıyla buralar çam ormanları gibi düşünülmemeli. Yangın 2 noktada ilerliyor. 1 nokta kontrol altına alındı. Diğer noktada yangın için iş makineleri ile yol şeri açılıyor. Yangını bir noktada tutmayı hedefliyoruz. Alan duman olduğu için sağlıklı bir bilgi yok. Alan bayağı büyük . Tahminen 100 dönümlük alanda zarar görme durumu var. Çıkış sebebi araştırılıyor. Herhangi bir terör unsuru gibi durum söz konusu değil. Buradaki yangınlar genelde enerji kaynaklı, anız yakma ve çobanların yaktığı ateşlerden çıkıyor. Karakocan, Kovancılar, Palu ve Elazığ'dan ekipler sevk edildi. Hava unsurlarına ihtiyaç duyulmamaktadır" dedi.