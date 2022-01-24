Elazığ depreminde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu - Son Dakika

Elazığ'da 2 yıl önce meydana gelen depremde hayatını kaybeden 41 kişi için mevlit okutuldu.
Merkez üssü Sivrice ilçesi olan 24 Ocak 2020'de 6,8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler için Elazığ İl Müftülüğünce İzzet Paşa Camisi'nde mevlit programı düzenlendi.
Programda, Kur'an-ı Kerim okundu, depremde yaşamını yitirenler için dua edildi.
Türk Kızılay, mevlit programına katılanlara gül suyu ve lokum ikramında bulundu.
Mevlit programına, Elazığ Valisi Ömer Toraman, İl Müftüsü Selami Aydın ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA
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