Bu kapsamda, kent merkezi ile Palu ilçesi kırsalında yapılan denetimlerde, Kara Avcılığı Kanunu'na aykırı avcılık yaptıkları tespit edilen 7 kişi hakkında yasal işlem uygulandı.

Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Elazığ gündem haberi: Elazığ'da kaçak avlanan 7 kişi hakkında yasal işlem - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.