Elazığ gündem haberi: Elazığ'da kaçak avlanan 7 kişi hakkında yasal işlem - Son Dakika
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Elazığ gündem haberi: Elazığ'da kaçak avlanan 7 kişi hakkında yasal işlem

17.10.2022 16:56
Elazığ gündem haberi: Elazığ'da kaçak avlanan 7 kişi hakkında yasal işlem

Edinilen Elazığ gelişmesine göre Elazığ'da yasa dışı avcılık yapan 7 kişi hakkında yasal işlem uygulandı.

Elazığ'da yasa dışı avcılık yapan 7 kişi hakkında yasal işlem uygulandı.

Elazığ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı avcılığın önlenmesine yönelik kent genelindeki av sahalarında rutin denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda, kent merkezi ile Palu ilçesi kırsalında yapılan denetimlerde, Kara Avcılığı Kanunu'na aykırı avcılık yaptıkları tespit edilen 7 kişi hakkında yasal işlem uygulandı.

Denetimlerde, otomatik av tüfeği, 6 keklik, bıldırcın sesi çıkaran 2 cihaz ve 2 akü ele geçirildi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ gündem haberi: Elazığ'da kaçak avlanan 7 kişi hakkında yasal işlem - Son Dakika

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