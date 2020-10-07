Elazığ TSO Başkanı Arslan;"Bu destek büyük önem taşımaktadır" - Son Dakika

Elazığ TSO Başkanı Arslan;"Bu destek büyük önem taşımaktadır"

07.10.2020 15:48
Elazığ TSO Başkanı Arslan;

Cazibe merkezleri programı süresinin uzatılması ilgili açıklamada bulunan Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yer alan şehirler için bu desteğin büyük önem taşıdığını aktardı.

Cazibe merkezleri programı süresinin uzatılması ilgili açıklamada bulunan Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yer alan şehirler için bu desteğin büyük önem taşıdığını aktardı.

Resmi Gazetede yayımlanan karar ile aralarında Elazığ'ın da bulunduğu 24 il Cazibe Merkezleri Programı Kapsamındaki OSB veya Endüstri Bölgelerindeki yatırımlara 6. bölge desteği 31.12.2021 tarihine kadar uzatıldı. Konuyla ilgili Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, açıklamada bulundu.

Resmi Gazetede yayınlanan yeni kanunun Elazığ adına sevindirici olduğunu belirten Arslan," Bilindiği gibi ilimizde OSB'lerde yapılan yatırımlara sağlanan 6. bölge desteklerinin süresinin 31.12.2020 tarihinde dolacak olmasına müteakip, 21 Ağustos 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2846 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Kararda Değişiklik Yapılmasına dair Cumhurbaşkanlığı Kararı ile aralarında Elazığ'ın da bulunduğu 8 ilde Cazibe Merkezleri Programının sonlandırılmasına müteakip ilimiz milletvekilleri başta olmak üzere, odamız ve STK'larımız tarafından yasanın süresinin uzatılmasına yönelik önemli girişimler ve çalışmalar yapılmıştır.Bu doğrultuda odamız, Fırat Kalkınma Ajansı ve mali müşavirlerimizin katılımı ile oluşturduğumuz raporumuz başta Cumhurbaşkanlığı, Maliye ve Hazine Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TOBB ve ilimiz milletvekillerine ulaştırılarak, Elazığ'daki yatırımlar için Teşvik Yasasının önemi 7 maddede ifade edilmiştir"dedi.

Söz konusu raporda 6. bölge teşviklerini devamı ve İl genelinde uygulanması, sektör, istihdam ve yatırım limiti kısıtlarının kaldırılması ve deprem felaketi sonrası yaraların sarılması için sürenin 10 yıl uygulanması gibi taleplerde bulunulduğunu aktaran Aslan,"İlimiz milletvekillerinin bu süreçteki yoğun girişimleri ve TOBB Başkanımız Rifat Hicarcıklıoğulu'nun odamızın bu talebini cumhurbaşkanımıza taşıması neticesinde, 07 Ekim 2020 tarih ve 31267 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan karar ile aralarında Elazığ'ın da bulunduğu Cazibe Merkezi Programı kapsamındaki 24 ildeki OSB'ler ve Endüstri Bölgelerindeki yatırımların 6. bölge desteklerinden yararlanma süresi 31.12.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgemizde yer alan illerimiz için bu destek büyük önem taşımaktadır. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, tüm emek veren kurum kuruluşlarımıza teşekkür ediyor, iş dünyamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum"ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Elazığ TSO Başkanı Arslan; Bu destek büyük önem taşımaktadır

Güneydoğu Anadolu, Gazeteler, Ticaret, Elazığ, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Elazığ TSO Başkanı Arslan;'Bu destek büyük önem taşımaktadır' - Son Dakika Ekonomi

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