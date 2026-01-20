Elazığ ve Siirt'te Karla Mücadele - Son Dakika
Elazığ ve Siirt'te Karla Mücadele

Elazığ ve Siirt'te Karla Mücadele
20.01.2026 21:18
Elazığ ve Siirt'te kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarından 159'u tekrar ulaşıma açıldı.

Elazığ ve Siirt'te kar yağışı dolayısıyla yolu kapanan 366 köyden 159'una yeniden ulaşım sağlandı.

Elazığ İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kent genelinde etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan köy yollarının açılmasına yönelik başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Ekipler, zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen yollarda ulaşımın yeniden sağlanması için 120 araç ve 90 kişilik personelle yoğun mesai harcıyor.

Çalışmalar kapsamında, kar nedeniyle ulaşıma kapalı olan 307 köyden 116 yerleşim yerinin yolu açıldı.

Ekipler, kent merkezinde 41, Ağın'da 8, Baskil'de 24, Maden'de 13, Karakoçan'da 43, Keban'da 10, Kovancılar'da 12, Palu'da 14 ve Sivrice'de 26 kapalı köy yolunun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, Kovancılar ilçesi Soğanlı köy yolunda kalan hayvan taşıma aracı İl Özel İdaresi ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Siirt

Siirt İl Özel İdaresi ekipleri kar yağışı nedeniyle yolu kardan kapanan yerleşim yerlerine yeniden ulaşımın sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Şirvan, Pervari, Eruh ve Baykan'da 59 kapalı köy yolundan 43'ü ulaşıma açıldı.

Ekipler, Pervari'de 10, Şirvan'da ise 6 köy yolunda yol açma çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: AA

